ВС РФ с помощью наземных роботов уничтожили блиндажи ВСУ в Харьковской области

Военнослужащие 45-й отдельной инженерной бригады группировки войск «Запад» уничтожили блиндажи и живую силу Вооруженных сил Украины (ВСУ) с помощью наземных роботов в Харьковской области. Об этом 22 марта сообщили в Минобороны РФ.

Уточняется, что воздушная разведка российской армии обнаружила блиндажи и позиции с живой силой ВСУ в лесополосах. После анализа полученных разведданных было принято решение об уничтожении целей с помощью роботизированных платформ.

«Военнослужащие 45-й отдельной инженерной бригады группировки войск «Запад» снарядили наземные робототехнические комплексы противотанковыми минами ТМ-62, скрытно доставили к позициям боевиков и дистанционно уничтожили их», — сообщило ведомство.

Ранее в этот день сообщалось, что расчеты гаубиц Д-30 группировки войск «Север» уничтожили военную технику и живую силу ВСУ на белгородском направлении.