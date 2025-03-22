В Эстонии сообщили о передаче Украиной списка желаемой военной техники на €100 млн
Украинские власти предоставили Эстонии перечень желаемой военной техники на сумму €100 млн. Об этом 21 марта сообщили в пресс-службе минобороны балтийской республики.
«Сегодня Украина официально представила Эстонии список пожеланий по военной помощи, которую эстонское государство теперь будет срочно закупать у отечественной оборонной промышленности», — говорится в материале на сайте.
Отмечается, что в перечень поставок входят беспилотные летательные аппараты и беспилотные наземные транспортные средства, водные транспортные средства, а также медицинское оборудование и принадлежности, предлагаемые эстонскими оборонными предприятиями.
«В прошлом году мы договорились, что и в этом, и в следующем году мы поддержим Украину в военном плане в размере 0,25% нашего ВВП в год за счет продукции эстонской оборонной промышленности», — заявил глава минобороны Эстонии Ханно Певкур.
При этом уточняется, что сроки поставок Украине не будут разглашаться по соображениям безопасности.
Ранее, 18 марта, пресс-секретарь премьер-министра страны Кира Стармера Дэйв Парес заявил, что Великобритания не намерена отказываться от поставок оружия для украинской армии. По его словам, это решение будет актуально «в любых сценариях» развития конфликта.