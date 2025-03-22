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Карта спецоперации на Украине 22 марта

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Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
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Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля 2022 года. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 22 марта можно в материале «Известий».

В Минобороны РФ сообщили, что на белгородском направлении подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение формированиям механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) и бригады теробороны в районах населенных пунктов Груновка, Локня, Садки и Турья Сумской области. ВСУ потеряли до 95 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, 14 автомобилей и шесть артиллерийских орудий.

Подразделения группировки войск «Центр», в свою очередь, улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям двух механизированных, егерской, штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады нацгвардии. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 500 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, в том числе бронетранспортер М113 производства США, 14 автомобилей и пять орудий полевой артиллерии.

Кроме того, российские военные нанесли удары по объектам инфраструктуры военных аэродромов, складам хранения боеприпасов, а также скоплениям живой силы и техники противника в 135 районах. Средствами противовоздушной обороны уничтожен самолет МиГ-29 воздушных сил Украины, сбиты пять управляемых авиационных бомб JDAM и пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, а также 142 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

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Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 659 самолетов, 283 вертолета, 47 861 беспилотный летательный аппарат, 601 зенитный ракетный комплекс, 22 437 танков и других боевых бронированных машин, 1530 боевых машин реактивных систем залпового огня, 22 808 орудий полевой артиллерии и минометов, 33 243 единицы специальной военной автомобильной техники.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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