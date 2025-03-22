В Казахстане произошло возгорание в пассажирском поезде

В Казахстане на участке железной дороги между Астаной и Карагандой произошло возгорание в вагоне пассажирского поезда. Об этом 22 сообщили в пресс-службе компании «Казахстанские железные дороги» в Telegram-канале.

«Обнаружено возгорание в пассажирском поезде № 44 частного перевозчика «Турксиб Астана», следовавшем по маршруту Костанай – Алматы», — указано в сообщении

Уточняется, что жертв и пострадавших нет, пожар ликвидировали. На данный момент устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.

18 марта в Дагестане в результате столкновения автомобиля с поездом погиб местный житель. Уточнялось, что на регулируемом железнодорожном переезде возле села Джемикент 56-летний водитель автомобиля «КамАЗ» выехал на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с поездом, двигавшимся по железнодорожному маршруту Махачкала – Дербент.