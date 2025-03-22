Глава Приморского района Петербурга Алексей Никоноров умер после тяжелой болезни

На 52-м году жизни скончался глава администрации Приморского района Санкт-Петербурга Алексей Никоноров. Свои соболезнования 22 марта выразил губернатор города Александр Беглов.

«После тяжелой болезни ушел из жизни глава администрации Приморского района Алексей Владимирович Никоноров. Выражаю глубокие соболезнования его родным, близким, друзьям, коллегам. Талантливый руководитель и организатор, надежный, деятельный хозяйственник, он внес большой вклад в развитие Приморского района», — написал Беглов.

Он также отметил, что только за прошлый год в Приморском крае ввели в эксплуатацию рекордное количество социальных объектов, среди которых пять школ, 11 детских садов, досуговый центр «Максим», в котором провели реконструкционные работы. По его словам, под руководством Алексея Никонорова в районе уделяли внимание благоустройству, созданию общественных мест, развитию транспортной инфраструктуры.

3 марта Никоноров за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу был удостоен ордена Дружбы.

Никоноров возглавил администрацию Приморского края Петербурга в апреле 2022 года. До этого он занимал пост замглавы в том же районе с 2014 года.