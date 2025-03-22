Минобороны РФ сообщило об уничтожении украинского МиГ-29

Средствам противовоздушной обороны (ПВО) РФ удалось уничтожить самолет МиГ-29 Воздушных сил Украины. Об этом 22 марта сообщило Минобороны РФ.

По данным ведомства, также средства ПВО за сутки сбили пять управляемых бомб JDAM и пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, а также 142 беспилотника самолетного типа противника.

16 марта Минобороны сообщило о том, что средства ПВО Вооруженных сил России за сутки сбили четыре управляемые авиационные бомбы JDAM производства США и 141 беспилотный летательный аппарат самолетного типа ВСУ.