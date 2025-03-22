ВСУ потеряли на белгородском направлении 95 военнослужащих и танк

Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение Вооруженным силам Украины (ВСУ) на белгородском направлении, в результате противник потерял 95 военнослужащих и танк. Об этом 22 марта сообщили в Минобороны РФ.

«На белгородском направлении подразделениями группировки войск «Север» нанесено поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Груновка, Локня, Садки и Турья Сумской области», — указано в сообщении.

Кроме того, в ведомстве добавили, что украинские боевики также потеряли 14 автомобилей, две боевые бронированные машины и шесть артиллерийских орудий.

Ранее в этот день сообщалось, что расчеты гаубиц Д-30 группировки войск «Север» уничтожили военную технику и живую силу ВСУ на белгородском направлении.