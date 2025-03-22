В Эрмитаже задержали вставшего на магистерское кресло Павла I посетителя

В Санкт-Петербурге росгвардейцы задержали посетителя Государственного Эрмитажа, который встал на магистерское кресло Павла I. Об этом 22 марта сообщила Росгвардия Северо-Западного округа в соцсети «ВКонтакте».

«Посетитель музея зашел за веревочное ограждение и сел на экспонат, чтобы сделать селфи. К мужчине сразу же подошла смотритель музея и сделала ему замечание, на что мужчина отреагировал агрессивно и встал ногами на экспонат», — указано в сообщении.

Уточняется, что работники музея незамедлительно проинформировали сотрудников Росгвардии, которые охраняли музей, после чего те задержали нарушителя. Кроме того, в ходе осмотра экспоната были обнаружены микроповреждения. Его направят на более тщательную экспертизу.

13 февраля в Московской области сотрудники полиции задержали 35-летнего мужчину, который напал на двух женщин и похитил деньги в храме. Уточнялось, что злоумышленник пластиковой трубой несколько раз ударил двух служительниц храма. После этого он разбил стекло на иконе, порвал плакаты, а из ящика с пожертвованиями похитил деньги. Позднее суд заключил его под стражу.