На Украине расширили список подразделений ВСУ для контрактников 18–24 лет
Власти Украины расширили список подразделений вооруженных сил (ВСУ) и нацгвардии, включая бригаду «Азов» (организация признана террористической и запрещена в России), для набора контрактников в возрасте 18–24 лет. Об этом 21 марта сообщил замглавы офиса президента страны Владимира Зеленского Павел Палиса.
«Отдельно радуюсь, что к программе скоро присоединятся подразделения нацгвардии Украины: 12-я бригада специального назначения «Азов», 13-я бригада оперативного назначения «Хартия», — написал Палиса в своем Telegram-канале.
При этом украинское издание «Страна.ua» отмечает, что в список вошли исключительно пехотные бригады, находящиеся на передовой.
До этого, 8 февраля, сообщалось, что украинский президент заявил о намерении завлекать молодых людей от 18 до 24 лет в ВСУ за счет специальных контрактов. По его словам, специальный договор предполагает «много преференций» и высокое денежное обеспечение.
Ранее, 5 февраля, Зеленский продлил в стране военное положение и всеобщую мобилизацию по 9 мая текущего года. Верховная рада проголосовала за соответствующие документы еще 15 января.