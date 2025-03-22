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На Украине расширили список подразделений ВСУ для контрактников 18–24 лет

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Фото: Global Look Press
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Власти Украины расширили список подразделений вооруженных сил (ВСУ) и нацгвардии, включая бригаду «Азов» (организация признана террористической и запрещена в России), для набора контрактников в возрасте 18–24 лет. Об этом 21 марта сообщил замглавы офиса президента страны Владимира Зеленского Павел Палиса.

«Отдельно радуюсь, что к программе скоро присоединятся подразделения нацгвардии Украины: 12-я бригада специального назначения «Азов», 13-я бригада оперативного назначения «Хартия», — написал Палиса в своем Telegram-канале.

При этом украинское издание «Страна.ua» отмечает, что в список вошли исключительно пехотные бригады, находящиеся на передовой.

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До этого, 8 февраля, сообщалось, что украинский президент заявил о намерении завлекать молодых людей от 18 до 24 лет в ВСУ за счет специальных контрактов. По его словам, специальный договор предполагает «много преференций» и высокое денежное обеспечение.

Ранее, 5 февраля, Зеленский продлил в стране военное положение и всеобщую мобилизацию по 9 мая текущего года. Верховная рада проголосовала за соответствующие документы еще 15 января.

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