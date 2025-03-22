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В МИД РФ выразили обеспокоенность ростом числа участников учений НАТО в АТР

МИД РФ: Россия обеспокоена ростом участников учений НАТО в АТР
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Россия обеспокоена увеличением числа участников учений НАТО в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). Об этом 22 марта сообщила директор третьего департамента Азии МИД РФ Людмила Воробьева.

«Не может не вызывать беспокойства целенаправленный курс Запада на реализацию стратегической задачи «натофикации» Азии. Постоянно наращивается спектр и состав участников учений НАТО в АТР», — сказала Воробьева в интервью «РИА Новости».

По ее словам, в рамках этих учений обыгрываются всевозможные сценарии вплоть до ведения «тотальной войны». Кроме того, она подчеркнула, что Япония является активным сторонником интереса НАТО к АТР и продвигает тезисы с «явным антироссийским подтекстом».

«На таком фоне наблюдаем увеличение интенсивности совместных учений Токио с внерегиональными европейскими странами, в том числе с доступом иностранных подразделений к объектам военной инфраструктуры островного государства», — подчеркнула дипломат.

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Директор департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников 13 марта заявил, что НАТО по мере расширения создает дополнительные угрозы безопасности России в Арктике. На данный момент военно-политическая напряженность в регионе растет. Отмечалось, что из-за действий НАТО в регионе есть риск создания новых вызовов и угроз для безопасности РФ и ее национальных интересов.

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