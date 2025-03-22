СМИ сообщили о выступлении SHAMAN на «Интервидении» от России
Заслуженный артист России, автор и исполнитель SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) представит Россию на международном музыкальном конкурсе «Интервидение». Об этом 22 марта сообщил ТАСС со ссылкой на источник.
«Россию представит певец SHAMAN», — говорится в сообщении.
Спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой 11 февраля рассказал, что в конкурсе «Интервидение» примут участие представители свыше 20 стран. Его планируют провести в сентябре 2025 года.
Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального состязания. Соответствующий документ был опубликован 3 февраля на официальном интернет-портале правовой информации.