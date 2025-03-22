В МЧС рассказали о количестве затопленных паводком домов и приусадебных участков

В 12 регионах России 13 домов и 173 приусадебных участка были затоплены паводком. Об этом 22 марта сообщило МЧС РФ в Telegram-канале.

«Сотрудники МЧС России обеспечивают безопасный пропуск весеннего половодья. В 12 субъектах остаются подтопленными <…> 13 жилых домов, 22 дачных дома, 173 приусадебных участка», — указано в сообщении.

Кроме того, также было затоплено 48 низководных мостов.

В ведомстве добавили, что в Челябинской области от паводковых вод освободились все подтопленные дома, откачка воды продолжается. В Башкирии проведено 25 взрывных работ на заторных участках рек.

«За сутки вода ушла с 224 участков и 97 жилых домов. Всего были эвакуированы 204 человека, в том числе 49 детей. Сейчас в ПВР остаются пять человек», — добавили в МЧС.

21 марта сообщалось, что от воды освободился 21 частный жилой дом, 81 садовый дом и 121 приусадебный участок в Ашинском районе. По данным регионального МЧС, в пунктах временного размещения (ПВР) были устроены 12 человек, детей среди них нет.