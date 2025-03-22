Реклама
Прямой эфир
Армия
Минобороны сообщило об уничтожении 47 БПЛА над регионами России
Мир
Трамп лишил Камалу Харрис и Хиллари Клинтон доступа к секретной информации
Мир
В МИДе предупредили о праве РФ на ответ на фоне ударов ВСУ по энергообъектам
Мир
В Германии предложили отменить пособия для украинских беженцев
Армия
ВС РФ с помощью наземных роботов уничтожили блиндажи ВСУ в Харьковской области
Мир
В Братиславе прошел крупнейший антиправительственный митинг на 10 тыс. человек
Общество
Мемориал в память о жертвах теракта в «Крокусе» открыли в годовщину трагедии
Общество
Россиян предупредили о начале сильной магнитной бури 23 марта
Общество
Синоптики спрогнозировали облачность без осадков в Москве 22 марта
Армия
Минобороны РФ сообщило об уничтожении украинского МиГ-29
Мир
СМИ сообщили о желании Франции применить мощный торговый инструмент ЕС против США
Мир
В МИД РФ выразили обеспокоенность ростом числа участников учений НАТО в АТР
Политика
Россиян начнут штрафовать за рекламу в Instagram, Facebook и Twitter
Мир
В Молдавии сообщили о намерении властей установить слежку за гражданами
Мир
Politico сообщило о беспокойстве в ЕС из-за больших расходов Германии
Мир
Уиткофф назвал территории ключевой проблемой урегулирования конфликта на Украине
Политика
Депутат предложил отменить критерии нуждаемости для многодетных при получении льгот
Сюжет:

В МЧС рассказали о количестве затопленных паводком домов и приусадебных участков

МЧС: в 12 регионах РФ затоплены паводком 13 домов и 173 приусадебных участка
0
EN
Фото: МЧС России
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

В 12 регионах России 13 домов и 173 приусадебных участка были затоплены паводком. Об этом 22 марта сообщило МЧС РФ в Telegram-канале.

«Сотрудники МЧС России обеспечивают безопасный пропуск весеннего половодья. В 12 субъектах остаются подтопленными <…> 13 жилых домов, 22 дачных дома, 173 приусадебных участка», — указано в сообщении.

Кроме того, также было затоплено 48 низководных мостов.

В ведомстве добавили, что в Челябинской области от паводковых вод освободились все подтопленные дома, откачка воды продолжается. В Башкирии проведено 25 взрывных работ на заторных участках рек.

«За сутки вода ушла с 224 участков и 97 жилых домов. Всего были эвакуированы 204 человека, в том числе 49 детей. Сейчас в ПВР остаются пять человек», — добавили в МЧС.

Доподтопные времена: регионы начали готовиться к половодью
Оренбургская область снова оказалась в зоне риска после масштабных наводнений прошлой весной

21 марта сообщалось, что от воды освободился 21 частный жилой дом, 81 садовый дом и 121 приусадебный участок в Ашинском районе. По данным регионального МЧС, в пунктах временного размещения (ПВР) были устроены 12 человек, детей среди них нет.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025