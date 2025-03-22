В МИД РФ рассказали о готовности «Росатома» к участию в строительстве АЭС во Вьетнаме
Госкорпорация «Росатом» готова к участию в строительстве атомной электростанции (АЭС) во Вьетнаме. Об этом 22 марта сообщила директор третьего департамента Азии МИД РФ Людмила Воробьева.
«Росатом» также готов подключиться к строительству атомной электростанции во Вьетнаме», — сказала Воробьева в интервью «РИА Новости».
По ее словам, партнеры России из стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) проявляют интерес к возможностям создания у себя атомной энергетики. Так, например, РФ твердо настроена на интенсивную работу совместно с партнерами из Мьянмы в развитии национальной ядерной инфраструктуры и подготовке профильных кадров.
Глава «Росатома» Алексей Лихачев 15 января сообщил, что Вьетнам намерен вернуться к проекту строительства атомной электростанции «Ниньтхуан-1», РФ предлагает строительство на основе двух энергоблоков.
Лихачев обратил внимание, что 10 лет назад Москва и Ханой подписали межправительственные соглашения, касающиеся строительства «Ниньтхуан-1». В 2016 году Вьетнам в силу разных причин приостановил развитие атомной энергетики, но теперь руководство республики решило возобновить работу, потому что АЭС поможет развитию экономики.