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В МИД РФ рассказали о готовности «Росатома» к участию в строительстве АЭС во Вьетнаме

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Фото: ТАСС/Евгений Мессман
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Госкорпорация «Росатом» готова к участию в строительстве атомной электростанции (АЭС) во Вьетнаме. Об этом 22 марта сообщила директор третьего департамента Азии МИД РФ Людмила Воробьева.

«Росатом» также готов подключиться к строительству атомной электростанции во Вьетнаме», — сказала Воробьева в интервью «РИА Новости».

По ее словам, партнеры России из стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) проявляют интерес к возможностям создания у себя атомной энергетики. Так, например, РФ твердо настроена на интенсивную работу совместно с партнерами из Мьянмы в развитии национальной ядерной инфраструктуры и подготовке профильных кадров.

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Глава «Росатома» Алексей Лихачев 15 января сообщил, что Вьетнам намерен вернуться к проекту строительства атомной электростанции «Ниньтхуан-1», РФ предлагает строительство на основе двух энергоблоков.

Лихачев обратил внимание, что 10 лет назад Москва и Ханой подписали межправительственные соглашения, касающиеся строительства «Ниньтхуан-1». В 2016 году Вьетнам в силу разных причин приостановил развитие атомной энергетики, но теперь руководство республики решило возобновить работу, потому что АЭС поможет развитию экономики.

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