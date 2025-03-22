Лондонский аэропорт Хитроу возобновил работу после закрытия из-за отключения электричества в результате пожара на электроподстанции. Об этом 21 марта сообщила пресс-служба воздушной гавани в социальной сети X (бывш. Twitter).

«С момента инцидента наши команды неустанно работали, чтобы обеспечить скорейшее восстановление. Сейчас мы можем безопасно возобновить полеты, уделяя первоочередное внимание репатриации и перемещению самолетов», — указано в сообщении.

Там также порекомендовали при планировании вылета сегодня связаться с авиакомпанией, чтобы получить последнюю информацию о рейсе, прежде чем отправляться в аэропорт.

Взрыв на подстанции произошел накануне, в результате чего в аэропорту Хитроу отключили электричество. В связи с этим воздушная гавань была закрыта до полуночи 21 марта.

Кроме того, стало известно, что воздушная гавань серьезно пострадала после взрыва и пожара на электроподстанции. Сотрудники аэропорта и пассажиры столкнулись с затемненными зонами, ограниченным обслуживанием и задержками в пунктах регистрации и обработки багажа.

Тогда же глава аэропорта Томас Уолдби сообщил, что аэропорт Хитроу потерял энергию, которой бы хватило для обеспечения потребностей среднего города.