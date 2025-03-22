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В Нью-Мексико один человек погиб и несколько пострадали при стрельбе в парке

CBS4: стрельба произошла в парке в США, в результате есть раненые и погибший
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Фото: Global Look Press/Adolphe Pierre-Louis
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В парке города Лас-Крусес в американском штате Нью-Мексико произошла стрельба, в результате один человек погиб и еще несколько пострадали. Об этом 22 марта сообщает телеканал CBS4 Local.

«В парке Янг в Лас-Крусесе сообщается о нескольких жертвах стрельбы», — указано в материале.

Уточняется, что точное число раненых при инциденте пока не известно. В настоящее время на месте происшествия работают правоохранительные органы. Что стало причиной произошедшего, также выясняется.

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И сколько таких инцидентов уже произошло в этом году

Телеканал Fox News сообщил 8 марта о том, что в Ньюарке, штат Нью-Джерси, в результате перестрелки с 14-летним подростком был убит один полицейский, еще один правоохранитель был ранен. Ранение получил и сам подросток. Ему были предъявлены обвинения в убийстве, покушении на убийство и незаконном хранении оружия.

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