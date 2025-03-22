Девять человек пострадали в ДТП с автобусом в Марий Эл
Девять человек пострадали из-за ДТП с автобусом в Советском районе Республики Марий Эл. Об этом 22 марта сообщила региональная Госавтоинспекция.
«Сегодня около шести часов утра в Советском районе на 40-м км автодороги Йошкар-Ола – Уржум водитель Volkswagen, как установлено предварительно, выехал на встречную полосу движения и совершил столкновение с автобусом», — отметили в Telegram-канале ведомства.
По данным региональной Госавтоинспекции, водителя иномарки доставили в медицинское учреждение с серьезными травмами, также пострадали восемь пассажиров автобуса. Подробности произошедшего выясняются.
21 марта сообщили о гибели водителя автобуса из-за ДТП, произошедшего в Ленинградской области. По информации главного управления МЧС РФ по региону, в Волховском районе транспортное средство скатилось в кювет.