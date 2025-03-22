В Самарской области отразили атаку БПЛА на промпредприятие

Утром 22 марта в Самарской области был сбит беспилотник, который пытался совершить атаку на одно из промышленных предприятий в Чапаевске. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Федорищев.

«Сегодня рано утром врагом была совершена попытка атаки одного из промышленных предприятий Чапаевска. <...> Ликвидирован один БПЛА», — написал он в Telegram-канале.

Глава региона добавил, что повреждений и пострадавших нет.

Ранее в этот день Минобороны РФ сообщило, что за ночь средствами противовоздушной обороны (ПВО) было уничтожено не менее 47 беспилотников. Так, 12 БПЛА перехватили над территорией Воронежской области, еще 11 — над Белгородской областью, шесть дронов — над Ростовской областью, четыре — над Волгоградской областью, три — над Астраханью и по одному — над Брянской, Курской и Самарской областями. Отдельно были уничтожены семь дронов над акваторией Черного моря и один — над Азовским морем.