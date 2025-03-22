СМИ назвали причину заинтересованности Запада в редкоземельных металлах

Западные страны заинтересованы в получении минеральных ресурсов по причине того, что хотят выйти из зависимости от Китая, который является лидером в этой сфере. Об этом 21 марта сообщило агентство Bloobmerg.

«Китай успешно решает проблемы [с ископаемыми] уже более десятилетия, что делает его бесспорным лидером в производстве критически важных минералов. <...> Если другие страны собираются получить шанс бросить вызов его доминированию в этих чистых технологиях, им нужно быстро догнать его», — передает агентство.

По мере развития торговых войн и роста потребления вопрос о добыче редких металлов становится всё более актуальным. Так, в 2023 году Евросоюз (ЕС) впервые классифицировал медь и никель как критически важные ресурсы, хотя раньше никто не считал эти минералы редкими.

«Даже в случае более распространенных металлов, таких как медь, массовый рост спроса означает, что их может не хватить на всех», — предупреждает Bloomberg.

В настоящее время КНР является крупнейшим производителем очищенных форм кобальта и никеля, поскольку китайские компании инвестируют значительные средства в рудники этих минералов в таких странах, как Конго и Индонезия.

«Сегодня Китай является ведущим производителем 20 важнейших видов сырья, если судить по его доле в мировом добытом или очищенном производстве. В случае редкоземельного элемента диспрозия, используемого в освещении и лазерах, Китай отвечает за 84% добытых поставок и 100% очищенного производства», — отмечает агентство.

20 марта президент США Дональд Трамп поручил министру иностранных дел Соединенных Штатов Дугу Бергаму в течение 10 дней составить список всех федеральных земель с месторождениями полезных ископаемых. Кроме того, он подписал указ, согласно которому министр обороны Пит Хегсет и министр энергетики Крис Райт должны содействовать привлечению частного капитала к проектам по добыче полезных минералов.

Ранее, 18 марта, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев сообщил, что в сфере редкоземельных металлов РФ может сотрудничать и с США, и с другими странами. Он отметил, что у России внушительные запасы редкоземельных металлов, которые в разы превышают запасы на Украине, и они гораздо более экономически выгодны с точки зрения добычи.