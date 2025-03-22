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Автор книг об убийстве Кеннеди обвинил Трампа в задержке рассекречивания документов

ДиЮджинио: Трамп должен был рассекретить файлы об убийстве Кеннеди еще в 2017-м
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Фото: REUTERS/Carlos Barria
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Документы об убийстве экс-президента США Джона Ф. Кеннеди в 1963 году должны были быть рассекречены американским лидером Дональдом Трампом еще во время его первого президентского срока в 2017 году. Об этом в субботу, 22 марта, заявил в беседе с «Известиями» автор бестселлера об убийстве Кеннеди и сценарист Джеймс ДиЮджинио.

«Все файлы по делу Кеннеди должны были быть рассекречены еще в 2017 году. И это по закону, который называется «Закон о сборе документов по делу Кеннеди». В 2017 году, в октябре, единственным человеком, который мог остановить их рассекречивание, был президент, которым в то время был Дональд Трамп», — рассказал писатель.

По его словам, в день, когда Трамп должен был рассекретить файлы, к нему пришли сотрудники Центрального разведывательного управления (ЦРУ) и Федерального бюро расследований (ФБР). Они попытались принудить американского президента перенести срок рассекречивания, и им это удалось. Трамп перенес дату обнародования сначала на шесть месяцев, а затем на три года, отметил наш собеседник.

«Когда Джо Байден стал президентом [США], он сделал то же самое. Он не рассекретил последние документы, а на самом деле, возможно, сделал нечто еще хуже того, что сделал Трамп. Он позволил ЦРУ и ФБР спорить с Национальным архивом о том, какие документы следует рассекретить, а какие нет», — сообщил ДиЮджинио.

При этом Трамп во время предвыборной кампании признал, что не рассекретить документы было ошибкой, добавил писатель.

ДиЮджинио отметил, что телеканал Fox сделал «очень хороший репортаж», который повествует о том, почему Кеннеди мог быть убит не бывшим морским пехотинцем Ли Харви Освальдом, а кем-то другим.

По информации писателя, бывший руководитель контрразведывательной службы ЦРУ Джеймс Хесус Энглтон использовал Освальда, как источник информации, когда он ездил в Советский Союз.

Также ДиЮджинио опроверг данные, что Освальд когда-либо был завербован КГБ, ссылаясь на слова двойного агента ЦРУ в Комитете государственной безопасности СССР (КГБ СССР).

«Во-вторых, Освальд был плохим стрелком. И в-третьих, у КГБ был пятитомный сборник материалов о наблюдении за Освальдом, когда он находился в Минске. И вопрос: куда делись эти пять томов? Так что да, ЦРУ проявляло большой интерес к Освальду, когда он направлялся в Советский Союз и возвращался обратно. Согласно документам, во время убийства у Джеймса Энглтона на столе лежало 118-страничное досье на Освальда», — резюмировал писатель.

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Национальный архив США по распоряжению Трампа 19 марта опубликовал рассекреченные документы об убийстве Кеннеди, его брата-политика Роберта и активиста за права темнокожих Мартина Лютера Кинга. Коллекция состоит более чем из 6 млн страниц записей, фотографий, кинофильмов, звукозаписей и артефактов.

В свою очередь, внук погибшего президента Джек Шлоссберг раскритиковал американские СМИ за освещение рассекреченных документов об убийстве его деда в 1963 году. По его словам, администрация Трампа не предупреждала семью Кеннеди о публикации материалов. При этом он отметил, что об этих планах знал племянник убитого президента Роберт Кеннеди – младший, занимающий пост главы минздрава США.

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