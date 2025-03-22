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Московский суд частично удовлетворил 11 исков по делу о «Зимней вишне»

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Фото: ТАСС/Данил Айкин
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Дорогомиловский суд Москвы в субботу, 22 марта, частично удовлетворил 11 исков о компенсации морального вреда по делу о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в 2018 году.

Как сообщает «РИА Новости», истцами выступили граждане, чьи родственники погибли в трагедии. Ответчиками в прениях были МЧС России и ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат».

Суд не раскрыл сумму компенсаций, уточнила «Газета.Ru».

Пожар в «Зимней вишне» произошел 25 марта 2018 года. В результате погибли 60 человек, 37 из которых — дети. Всего в уголовном деле было 15 фигурантов. По версии следствия, они объединились в организованную преступную группу и лишь создавали видимость соблюдения правил пожарной безопасности, а на деле экономили.

По всей нестрогости: за что совладельца «Зимней вишни» осудили на восемь лет
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Ранее, 23 ноября 2024 года, осужденный по делу о пожаре в торговом центре совладелец «Зимней вишни» Вячеслав Вишневский вышел на свободу условно-досрочно (УДО). При этом Томский областной суд отказал в удовлетворении жалобы прокуратуры на решение о выходе Вишневского по УДО.

В октябре 2022-го Вишневского осудили на восемь лет за дачу взятки. Ему назначили наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима и штрафом 21 млн рублей.

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