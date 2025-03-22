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Politico сообщило о беспокойстве в ЕС из-за больших расходов Германии

Politico: большие расходы Германии вызывают беспокойство в ЕС
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Фото: Global Look Press/Michael Kappeler
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Европейские правительства обеспокоены желанием будущего канцлера Германии Фридриха Мерца субсидировать немецкую промышленность. Об этом 21 марта сообщило Politico.

Правительства стран Европейского союза (ЕС) выразили опасения, что радикальные планы расходов, объявленные будущим канцлером Германии, в конечном итоге приведут к перекосу в едином рынке блока и могут дать стране несправедливое конкурентное преимущество, отметило издание.

«Мы должны быть осторожны, когда дело касается продуктивных инвестиций в Германии. Это означает больше рынков для французских компаний. Но это может усугубить разрыв в производительности между двумя странами. Нам нужно будет не отставать», — прокомментировал бывший министр правительства Франции.

По словам дипломата из южноевропейской страны, необходимо увидеть, на какие субсидии новое правительство Германии согласится в своем окончательном коалиционном договоре.

«Вопрос потенциальных искажений (в выделении субсидий Германией. — Ред.) — это то, что нам нужно решить», — сказал он.

Министр Швеции по делам ЕС Джессика Розенкранц заявила Politico, что приветствует увеличение Германией расходов на оборону, но «что касается государственной помощи, то у ЕС, конечно, есть правила».

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Председатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алиса Вайдель 13 марта заявила, что лидер Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц пытается совершить «финансовый госпереворот» ради увеличения военных расходов и помощи Украине.

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