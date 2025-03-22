В Петербурге после похода к грумеру хозяйка обнаружила у собаки следы побоев

В Петербурге после похода к грумеру в одном из зоосалонов на Ленинском проспекте хозяйка обнаружила у собаки кровоподтеки в области шрама, оставшегося после пережитой аварии. Об этом 22 марта сообщил телеканал «78».

Уточняется, что женщина обратилась с проблемой к администрации салона, которая отправила хозяйке собаки видеозаписи, чтобы доказать бережное отношение к животному.

Спустя несколько месяцев при детальном изучении видеоматериалов женщина увидела, как грумер ударил собаку по носу и туловищу, а также прижал ее к стене.

По словам владелицы салона, грумер, который объяснил ситуацию агрессивным поведением животного, находится на хорошем счету и имеет большую клиентскую базу. Она также предложила возместить моральный ущерб и принесла свои извинения.

Хозяйка собаки не приняла извинений от грумера, но приняла бесплатные посещения салона и потребовала компенсацию в 120 тыс. рублей.

Ранее, 23 февраля, сообщалось, что в Крыму полицейские задержали человека, который бросил кошку со смотровой площадки комплекса «Ласточкино гнездо», расположенного на высоте 40 м над морем. Как сообщила «Известиям» представитель пресс-службы госучреждения «Дворец-замок «Ласточкино гнездо» Татьяна Левашова, охрана комплекса заметила произошедшую трагедию постфактум, просматривая записи с камер видеонаблюдения.