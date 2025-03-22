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Уиткофф рассказал о реакции Путина на желание Трампа восстановить отношения

Уиткофф: Путин ответил на сигнал Трампа о желании восстановить отношения
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Фото: REUTERS/Kevin Lamarque
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Президент России Владимир Путин ответил на сигнал американского лидера Дональда Трампа о желании восстановить отношения. Об этом 21 марта спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф заявил в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

«Трамп послал сигнал президенту Путину, что хочет возобновить отношения с ним и что они будут двумя великими лидерами, которые разберутся в этом конфликте. Таково было послание», — запись интервью Уиткоффа была опубликована в сети X (бывш. Twitter) журналиста.

Спецпосланник Трампа также отметил, что, получив это предложение, Путин «послал сигналы», что это тот путь, по которому он также хочет идти.

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В этот же день Уиткофф заявил о возможной встрече Трампа и Путина в ближайшие месяцы. Он отметил, что у Трампа во время его первого срока были прекрасные отношения с Путиным.

Вечером 18 марта состоялся телефонный разговор российского лидера и его американского коллеги Дональда Трампа. Во время беседы они обменялись мнениями по украинскому конфликту, а также обсудили широкий спектр направлений, по которым США и РФ могли бы наладить взаимодействие.

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