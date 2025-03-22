Чемпион мира по боксу Джордж Форман скончался в возрасте 76 лет

Двукратный чемпион мира по боксу в тяжелом весе и обладатель золотой медали летних Олимпийских игр 1968 года в Мехико Джордж Форман скончался в возрасте 76 лет. Об этом 21 марта сообщает TMZ со ссылкой на его семью.

«Легенда бокса Джордж Форман скончался в возрасте 76 лет», — передает таблоид.

В 1973 году Форман смог победить тогда непобежденного чемпиона в тяжелом весе Джо Фрейзера, обеспечив себе первый титул всего через несколько лет после начала профессиональной карьеры, напоминает TMZ.

В 1974 году в одном из самых памятных боксерских поединков в истории он встретился на ринге с Мухаммедом Али, от которого потерпел поражение в восьмом раунде от технического нокаута. Впоследствии два боксера стали очень близки и поддерживали дружбу, регулярно общаясь между собой.