Завершено расследование дела американца Татера о нападении на полицейского

Следствие утвердило обвинительное заключение гражданину США Джозефу Татеру по делу о нападении на полицейского в столичной гостинице Radisson, следует 22 марта из документов, находящихся в распоряжении ТАСС.

Так, согласно заключению следствия, Татер виновен в совершении уголовного преступления, предусмотренное ч. 1. Ст. 318 УК РФ («Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей»).

Уточняется, что следствие направило материалы в Мещанский районный суд для дальнейшего рассмотрения.

Татер устроил дебош при заселении в гостиницу в Мещанском районе после того, как ему отказали в регистрации из-за отсутствия миграционной карты. Представители отеля вызвали полицию, после прибытия правоохранителей американец ударил одного из них.

Спустя два дня его арестовали на 15 суток. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ. С того момента его содержание под стражей неоднократно продлевалось.

26 сентября адвокат Татера рассказал, что тот приехал в Россию за политическим убежищем. По словам мужчины, его жизнь находится под угрозой, поэтому он хочет остаться в РФ. Уточнялось, что на протяжении 18 лет американец подвергался арестам со стороны ЦРУ по ложным обвинениям. Также известно, что Татер заявил в суде, что не считает себя гражданином США.