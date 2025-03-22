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Трамп лишил Камалу Харрис и Хиллари Клинтон доступа к секретной информации

Reuters: Харрис лишили доступа к секретной информации по указу Трампа
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Фото: REUTERS/Etienne Laurent
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Президент США Дональд Трамп своим указом лишил доступа к секретной информации бывшего вице-президента Камалу Харрис, бывшего государственного секретаря Хиллари Клинтон, а также других чиновников из Демократической партии. Об этом 21 марта, в пятницу, сообщило Reuters со ссылкой на соответствующий меморандум.

«Дональд Трамп в пятницу лишил допуска к секретной информации бывшего вице-президента Камалу Харрис, бывшего госсекретаря Хиллари Клинтон и других в рамках своего последнего шага против своих оппонентов-демократов», — передает агентство.

При этом ранее американский лидер также аннулировал доступ к секретной информации своему предшественнику — 46-му президенту США Джо Байдену, гласит документ.

«Я определил, что предоставление доступа следующим лицам к секретной информации больше не отвечает национальным интересам», — заявил Трамп в меморандуме.

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В этот же день телеканал NBC News сообщил, что бывший президент США Джо Байден планирует активно включиться в подготовку избирательных кампаний Демократической партии на федеральном и региональном уровнях. Согласно последнему опросу NBC, уровень поддержки Демократической партии снизился до 27%, что является минимальным показателем с 1990 года. Внутри руководства партии нет единого мнения, как использовать участие Байдена в избирательной кампании.

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