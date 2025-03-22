СК завершил следственные действия с 19 обвиняемыми в теракте в «Крокус Сити Холле»

Главное следственное управление СК России провело комплексную работу во взаимодействии с подразделениями ФСБ и МВД России в рамках уголовного дела о теракте в «Крокус Сити Холле». Об этом 22 марта сообщила пресс-служба ведомства.

Уточняется, что на данный момент завершены следственные действия с 19 обвиняемыми в совершении преступлений террористического характера. Еще ряд фигурантов был объявлен в розыск.

Следствие пришло к выводу, что теракт в «Крокус Сити Холле» был спланирован и организован спецслужбами недружественного государства с привлечением членов международной террористической организации в целях дестабилизации обстановки в России.

СК России проинформировал, что организацией теракта занимались шестеро находящихся за рубежом граждан Средней Азии, которые были заочно арестованы и объявлены в розыск.

«Указанные лица завербовали четверых исполнителей нападения — Далерджона Мирзоева, Мухаммадсобира Файзова, Шамсидина Фаридуни и Саидакрами Рачабализоду, — и организовали их обучение за границей», — сообщила пресс-служба ведомства.

Кроме того, к уголовной ответственности были привлечены лица, которые помогали исполнителям в найме жилья, обеспечивали их транспортом, оружием, а также финансировали террористическую деятельность.

«После завершения ознакомления с материалами уголовного дела обвиняемые предстанут перед судом», — заключили в СК.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта 2024 года. В здание ворвались террористы в камуфляже, они устроили стрельбу и подожгли концертный зал. В результате атаки погибли 145 человек, пострадал 551.

В Следственном комитете (СК) России сообщили, что совершившие нападение террористы после преступления должны были пересечь границу России и Украины, приехать в Киев и получить обещанное вознаграждение. В ходе допросов обвиняемые подтвердили, что их действия курировал некий мужчина через голосовые сообщения в мессенджере Telegram.

3 марта текущего года председатель СК РФ Александр Бастрыкин заявил, что менее чем за год завершены следственные действия по уголовному делу о теракте.