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Нарколог рассказал о влиянии курения на обоняние и вкус

Нарколог Исаев: табачный дым может вызвать ожоги слизистой оболочки
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Курение сигарет оказывает негативное воздействие на вкусовые и обонятельные рецепторы. Об этом 22 марта рассказал врач-психиатр, нарколог, руководитель психиатрической и наркологической Клиники доктора Исаева, президент Независимой наркологической гильдии Руслан Исаев в беседе с «Газетой.Ru».

«Во-первых, воздействие химических соединений, содержащихся в табачном дыме, ведет к постоянному раздражению слизистой оболочки полости рта и носа. Табачный дым содержит тысячи химических веществ, включая никотин, смолы, формальдегид, аммиак и тяжелые металлы», — предупредил эксперт.

Из-за своей токсичности эти элементы притупляют вкусовые и обонятельные рецепторы, а также вызывают воспаление.

Также табачный дом может вызвать ожоги и микроповреждения слизистой оболочки. Это может стать причиной вкусовых рецепторов языка не воспринимать вкусовые оттенки пищи.

«Интересно, что основные вкусовые ощущения (соленый, сладкий, горький, кислый) при этом не исчезают полностью, однако их интенсивность значительно снижается. В результате курильщики часто отдают предпочтение более ярко выраженным вкусам — острой, соленой, насыщенной специями пище, которая компенсирует потерю чувствительности рецепторов», — отметил доктор.

Развеять дым: запретят ли в России продажу вейпов
Законопроект об этом Госдума может рассмотреть уже в марте

12 марта в Забайкальском крае планируют увеличить расстояние для курения от остановок и кафе. Соответствующий законопроект рассмотрели к комитете по госполитике и местному самоуправлению регионального парламента. Инициатива направлена на сохранение здоровья и поддержание комфортной среды.

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