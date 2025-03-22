Эксперт назвала способ замедлить деменцию с помощью питания

Замедлить развитие деменции и помочь пациентам с когнитивными нарушениями может помочь средиземноморский тип питания. Об этом 22 марта рассказала врач-терапевт, диетолог, эксперт социального проекта «Деменция.net» Эльвира Фесенко в беседе с «Газетой.Ru».

«Четких протоколов и рекомендаций по питанию для пациентов с деменцией не существует. Оптимальным для пациентов с деменцией является средиземноморский тип питания. Овощи, зелень, растительное масло, рыба и цельнозерновые продукты поддерживают когнитивные функции», — рассказала она.

Также для борьбы с недугом стоит задуматься о включении в свой рацион питания простоквашу или квашеную капусту. Ферментированные продукты помогут в поддержании микробиоты кишечника, что также окажет влияние и на работу мозга.

«Исключаем избыток соли, сахара, контролируем ключевые показатели крови: при дислипидемии — уровень «плохого» холестерина, при анемии — ферритина и витамина В12. Особое внимание — белковому компоненту. Дефицит белка усугубляет двигательные нарушения и вызывает слабость», — посоветовала специалист.

Она также призвала употреблять в пищу рыбу, нежирное мясо и кисломолочные продукты.

18 марта диетолог Бобровский рассказал о пользе яиц для работы мозга. Специалист отметил, что яйца содержат незаменимые аминокислоты, а также целый набор витаминов А, В, Е. Кроме того, в яйцах содержится холин, улучшающий работу мозговых клеток, нейронов, он благотворно влияет на здоровье печени и на нервы.