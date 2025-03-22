Реклама
Прямой эфир
Армия
Минобороны сообщило об уничтожении 47 БПЛА над регионами России
Мир
Трамп лишил Камалу Харрис и Хиллари Клинтон доступа к секретной информации
Мир
В МИДе предупредили о праве РФ на ответ на фоне ударов ВСУ по энергообъектам
Мир
В Германии предложили отменить пособия для украинских беженцев
Армия
ВС РФ с помощью наземных роботов уничтожили блиндажи ВСУ в Харьковской области
Мир
В Братиславе прошел крупнейший антиправительственный митинг на 10 тыс. человек
Общество
Мемориал в память о жертвах теракта в «Крокусе» открыли в годовщину трагедии
Общество
Россиян предупредили о начале сильной магнитной бури 23 марта
Общество
Синоптики спрогнозировали облачность без осадков в Москве 22 марта
Армия
Минобороны РФ сообщило об уничтожении украинского МиГ-29
Мир
СМИ сообщили о желании Франции применить мощный торговый инструмент ЕС против США
Мир
В МИД РФ выразили обеспокоенность ростом числа участников учений НАТО в АТР
Политика
Россиян начнут штрафовать за рекламу в Instagram, Facebook и Twitter
Мир
В Молдавии сообщили о намерении властей установить слежку за гражданами
Мир
Politico сообщило о беспокойстве в ЕС из-за больших расходов Германии
Мир
Уиткофф назвал территории ключевой проблемой урегулирования конфликта на Украине
Политика
Депутат предложил отменить критерии нуждаемости для многодетных при получении льгот

Эксперт назвала способ замедлить деменцию с помощью питания

Терапевт Фесенко: средиземноморский тип питания замедляет деменцию
0
EN
Фото: Global Look Press/Winfried Rothermel
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Замедлить развитие деменции и помочь пациентам с когнитивными нарушениями может помочь средиземноморский тип питания. Об этом 22 марта рассказала врач-терапевт, диетолог, эксперт социального проекта «Деменция.net» Эльвира Фесенко в беседе с «Газетой.Ru».

«Четких протоколов и рекомендаций по питанию для пациентов с деменцией не существует. Оптимальным для пациентов с деменцией является средиземноморский тип питания. Овощи, зелень, растительное масло, рыба и цельнозерновые продукты поддерживают когнитивные функции», — рассказала она.

Также для борьбы с недугом стоит задуматься о включении в свой рацион питания простоквашу или квашеную капусту. Ферментированные продукты помогут в поддержании микробиоты кишечника, что также окажет влияние и на работу мозга.

«Исключаем избыток соли, сахара, контролируем ключевые показатели крови: при дислипидемии — уровень «плохого» холестерина, при анемии — ферритина и витамина В12. Особое внимание — белковому компоненту. Дефицит белка усугубляет двигательные нарушения и вызывает слабость», — посоветовала специалист.

Она также призвала употреблять в пищу рыбу, нежирное мясо и кисломолочные продукты.

Сила вся в капусте: какие фрукты и овощи спасут от гиповитаминоза
Эксперты рассказали о необходимости восполнить в феврале дефицит витаминов С, А, D и группы B

18 марта диетолог Бобровский рассказал о пользе яиц для работы мозга. Специалист отметил, что яйца содержат незаменимые аминокислоты, а также целый набор витаминов А, В, Е. Кроме того, в яйцах содержится холин, улучшающий работу мозговых клеток, нейронов, он благотворно влияет на здоровье печени и на нервы.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025