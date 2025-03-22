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Мотострелковые подразделения отразили атаки безэкипажных катеров ВСУ

Минобороны: мотострелковые подразделения отразили атаки безэкипажных катеров ВСУ в Крыму
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Фото: Министерство обороны РФ
dzen
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Мотострелковые подразделения группировки «Днепр» и подразделения ВДВ отработали совместные действия при отражении атак безэкипажных катеров Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 22 марта сообщило Минобороны России.

В оборонном ведомстве отметили, что западное побережье Крыма периодически подвергается воздействию украинских беспилотников и безэкипаждных катеров.

Для отражения атак морских беспилотников мотострелковые и десантно-штурмовые подразделения отрабатывают совместные действия подразделений артиллерии и бронегрупп на бронеавтомобилях «Тайфун-ВДВ» и БМП-2.

«Работа с инструкторами на постоянной основе осуществляется. Готовы к противодесантной обороне и к любому развитию возможных событий. Специфика работы накоплена как в зоне проведения СВО, так и, соответственно, по противодесантной обороне», — рассказал командир стрелковой роты под позывным «Волга».

Все попытки ВСУ воздействовать на наши подразделения, обороняющие западное побережье Крыма пресекаются ещё на подходе в море.

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В начале февраля Минобороны России показало кадры уничтожения безэкипажного катера Вооруженных сил Украины в районе Днепровского лимана. Российские бойцы применили против него ударные беспилотники: первый дрон обездвижил плавсредство, а второй — уничтожил.

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