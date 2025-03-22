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Экипаж истребителя Су-34 уничтожил живую силу ВСУ в курском приграничье

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Фото: Министерство обороны РФ
dzen
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Экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил (ВКС) РФ уничтожил живую силу и опорный пункт подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области. Об этом в пятницу, 22 марта, сообщили в Минобороны России.

В ведомстве уточнили, что удар был нанесен по разведанным целям авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК).

После получения подтверждения от разведчиков об успешном выполнении миссии экипаж благополучно вернулся на аэродром.

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Ранее, 21 марта, в Министерстве обороны России сообщили, что ВСУ за сутки потеряли в курском приграничье более 240 боевиков. Отмечается, что трое военных ВСУ сдались в плен. Кроме того, российские военнослужащие поразили живую силу и военную технику ВСУ в районе 20 населенных пунктов Сумской области ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии.

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