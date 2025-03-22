Трамп не стал отвечать на вопрос о новых антироссийских санкциях

Президент США Дональд Трамп дал уклончивый ответ на вопрос о том, будет ли он вводить новые санкции против России на фоне продолжающегося конфликта на Украине.

«Ну, они воюют друг против друга», — произнес он в ответ на соответствующий вопрос журналистов в Белом доме 21 марта.

При этом он указал, что надеется на скорое прекращение огня между странами. По его словам, процесс работы над этим «идет хорошо».

В тот же день спецпосланник Трампа по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф сообщил, что встреча американского лидера и российского президента Владимира Путина может состояться в ближайшие несколько месяцев. Он также отметил, что со стороны российского лидера было «огромной милостью» принять его в столице.