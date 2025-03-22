Уиткофф заявил о риске применения ядерного оружия из-за помощи Украине

США не могут вечно снабжать Украину деньгами, поскольку существует риск доведения украинского конфликта до применения ядерного оружия. Об этом 21 марта заявил спецпосланник президента Соединенных Штатов Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.

«Мы просто не можем вечно давать деньги, потому что они будут закопаны, и в конечном итоге, вы знаете, мы обсуждали это в администрации, в конечном итоге, чего вы не можете допустить, так это риска любого вида ядерного действия, даже тактического ядерного действия», — сказал он в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, опубликованном в социальной сети X (бывш. Twitter).

При этом Уиткофф добавил, что администрация США достигла значительных успехов по урегулированию украинского конфликта. По словам спецпосланника Трампа, и у президента Украины Владимира Зеленского, и у российского лидера Владимира Путина «есть определенная степень гибкости в том, что они думают о завершении конфликта».

Ранее, 20 марта, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что страны — участницы Европейского союза (ЕС) игнорируют растущее число государств блока, которые не разделяют идею продолжения украинского конфликта. Она уточнила, что европейские страны уже на протяжении нескольких лет пытаются договориться по суммам предоставления Украине военной помощи.