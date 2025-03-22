Реклама
Прямой эфир
Армия
Минобороны сообщило об уничтожении 47 БПЛА над регионами России
Мир
Трамп лишил Камалу Харрис и Хиллари Клинтон доступа к секретной информации
Армия
Расчеты гаубиц Д-30 поразили военную технику ВСУ в белгородском приграничье
Мир
В Германии предложили отменить пособия для украинских беженцев
Армия
Мотострелковые подразделения отразили атаки безэкипажных катеров ВСУ
Мир
В Братиславе прошел крупнейший антиправительственный митинг на 10 тыс. человек
Мир
WP узнала о планах МВБ США сократить «препятствующий» миграционной политике штаб
Мир
Corriere della Sera сообщила об отказе Италии помочь США с поставками яиц
Общество
Синоптики спрогнозировали облачность без осадков в Москве 22 марта
Мир
Politico сообщила о риске вербовки иностранными спецслужбами экс-сотрудников ЦРУ
Мир
СМИ сообщили о желании Франции применить мощный торговый инструмент ЕС против США
Мир
Суд Румынии поместил под арест финансиста кампании Джорджеску
Политика
Россиян начнут штрафовать за рекламу в Instagram, Facebook и Twitter
Мир
В Молдавии сообщили о намерении властей установить слежку за гражданами
Мир
Politico сообщило о беспокойстве в ЕС из-за больших расходов Германии
Экономика
Более 40% компаний допускают сокращение штата в 2025 году
Политика
Депутат предложил отменить критерии нуждаемости для многодетных при получении льгот

СМИ оценили вероятность снятия Трампом санкций с Турции

Fox News: Трамп может снять санкции с Турции и одобрить поставку F-16
0
EN
Фото: TASS/AP/David Goldman
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Президент США Дональд Трамп не исключает возможности снятия санкций с Турции и возобновления продаж Анкаре истребителей F-16 после разговора с президентом страны Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом 21 марта сообщает Fox News.

«Трамп выразил намерение помочь завершить продажу Турции истребителей F-16 и открыт для идеи продажи Турции ее настоящей заветной цели — самолетов F-35, если обе стороны смогут прийти к соглашению», — передает телеканал.

Продажу истребителей Турции конгресс США одобрил еще в прошлом году. Однако из-за разногласий переговоры между министерством обороны Турции и американской оборонной компанией Lockheed Martin, которая производит эти самолеты, всё еще продолжаются. В общей сложности сумма сделки составила $23 млрд.

Помимо истребителей, США должны были поставить комплекты оборудования для обновления еще 79 единиц находящегося в распоряжении Анкары авиапарка.

Пир османов: ЕС заинтересовался в сотрудничестве с Турцией
Анкара, в свою очередь, намерена играть ведущую роль в европейских делах

20 марта президент Украины Владимир Зеленский заявил о получении Украиной еще нескольких истребителей F-16. Количество истребителей и детали украинский лидер отказался называть. Ранее, 9 марта, по данным журнала Forbes, США приостановили поддержку истребителей F-16 на Украине. Это решение может поставить под угрозу возможности Военно-воздушных сил Украины. Однако украинская армия по-прежнему располагает истребителями французского производства Dassault Mirage 2000, говорится в сообщении.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025