СМИ оценили вероятность снятия Трампом санкций с Турции

Президент США Дональд Трамп не исключает возможности снятия санкций с Турции и возобновления продаж Анкаре истребителей F-16 после разговора с президентом страны Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом 21 марта сообщает Fox News.

«Трамп выразил намерение помочь завершить продажу Турции истребителей F-16 и открыт для идеи продажи Турции ее настоящей заветной цели — самолетов F-35, если обе стороны смогут прийти к соглашению», — передает телеканал.

Продажу истребителей Турции конгресс США одобрил еще в прошлом году. Однако из-за разногласий переговоры между министерством обороны Турции и американской оборонной компанией Lockheed Martin, которая производит эти самолеты, всё еще продолжаются. В общей сложности сумма сделки составила $23 млрд.

Помимо истребителей, США должны были поставить комплекты оборудования для обновления еще 79 единиц находящегося в распоряжении Анкары авиапарка.

20 марта президент Украины Владимир Зеленский заявил о получении Украиной еще нескольких истребителей F-16. Количество истребителей и детали украинский лидер отказался называть. Ранее, 9 марта, по данным журнала Forbes, США приостановили поддержку истребителей F-16 на Украине. Это решение может поставить под угрозу возможности Военно-воздушных сил Украины. Однако украинская армия по-прежнему располагает истребителями французского производства Dassault Mirage 2000, говорится в сообщении.