Уиткофф выразил полную уверенность в отсутствии у России планов атаки на Европу

Спецпосланник президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф на 100% уверен в отсутствии у России планов атаки на европейские страны. Об этом 21 марта он заявил в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

На вопрос интервьюера о возможности России атаковать европейские страны спецпосланник президента выразил свою твердую уверенность в отсутствии у Москвы подобных планов.

«Сто процентов нет. Зачем им этого хотеть?!» — запись интервью Уиткоффа была опубликована в сети X (бывш. Twitter) журналиста.

Ранее, 13 марта, официальный представитель российского МИД Мария Захарова сообщила, что президент Италии Серджо Маттарелла, говоря о том, что Россия якобы угрожает Европе ядерным оружием, откровенно обманывает и распространяет недостоверную информацию, и за свои слова ему следует ответить.