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WP узнала о планах МВБ США сократить «препятствующий» миграционной политике штаб

WP: МВБ США распустит три внутренних агентства, «мешающих» миссии по мигрантам
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Фото: Global Look Press/Jon Putman
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Министерство внутренней безопасности (МВБ) США распустит три внутренних надзорных агентства, которые «препятствовали» иммиграционному контролю тем, что расследовали жалобы и защищали интересы иммигрантов. Об этом 21 марта сообщила газета The Washington Post (WP) со ссылкой на пресс-секретаря МВБ Тришу Маклафлин.

«МВБ распорядилось о «сокращении штата» в Управлении по гражданским правам и свободам, Управлении омбудсмена по задержанию иммигрантов и Управлении омбудсмена по вопросам гражданства и иммиграционных служб», — пишет газета.

Уточняется, что в совокупности агентства имели около 300 сотрудников, что составляет небольшую долю от примерно 260 тыс. сотрудников МВБ.

По словам Маклафлин, если сотрудники «не найдут себе другое место» в МВБ в течение 60 дней, они будут уволены.

«МВБ по-прежнему привержено защите гражданских прав, но должно оптимизировать надзор, чтобы устранить препятствия на пути контроля. Эти сокращения гарантируют, что средства налогоплательщиков пойдут на поддержку основной миссии министерства: на обеспечение безопасности границ и иммиграционного контроля», — передает слова пресс-секретаря министерства внутренней безопасности газета.

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Вице-президент США Джей Ди Вэнс 5 марта заявил, что американский лидер Дональд Трамп надеется построить всю стену вдоль южной границы к моменту окончания своего срока. Он добавил, что администрация Белого дома планирует широкомасштабное применение искусственного интеллекта для улучшения работы по охране границы.

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