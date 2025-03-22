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Воевавший на стороне ВСУ насильник был экстрадирован в Германию

Прокуратура ФРГ: воевавший на стороне ВСУ насильник был экстрадирован в Германию
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Фото: Global Look Press/IMAGO/EHL Media
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В Германию с Украины был экстрадирован 30-летний обвиняемый в трех изнасилованиях и распространении детский порнографии житель города Бамберг, который с 2022 года воевал за ВСУ. Об этом 21 марта сообщила городская прокуратура в пресс-релизе.

«В ходе последующих обысков в жилом доме в районе Хоф и на объекте недвижимости в Северном Рейне – Вестфалии в марте 2022 года по подозрению в распространении детской порнографии были изъяты несколько носителей данных, боеприпасы из запасов бундесвера и самодельный коктейль Молотова. Впоследствии стало известно, что после обысков обвиняемый выехал на Украину, чтобы, по его собственным заявлениям, воевать на стороне Украины в военном конфликте с Россией», — говорится в документе.

Отправной точкой расследования, которое ведется с февраля 2022 года, стал отчет полуправительственной американской организации Национальный центр по пропавшим и эксплуатируемым детям (NCMEC) об отправке в июне 2021 года через онлайн-платформу файлов изображений детской порнографии, отметили в ведомстве.

Для экстрадиции потребовалось два ордера на арест обвиняемого, которые были выданы в 2022 и 2023 годах.

«После длительного рассмотрения запросов об экстрадиции украинскими властями обвиняемый был наконец арестован на северо-востоке Украины в феврале 2025 года и, после того как его экстрадиция была юридически одобрена, передан в Германию через Польшу в понедельник, 17 марта 2025 года», — уточнили в прокуратуре.

В настоящее время обвиняемый находится в Германии под стражей. Ему инкриминируют три случая изнасилования, распространение детской порнографии «и другие преступления».

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10 марта стало известно, что двоюродный брат вице-президента США Джей Ди Вэнса — Нейт Вэнс — воевал на стороне киевского режима в составе отдельного механизированного батальона ВСУ «Волки Да Винчи». Перед отправкой на Украину Нейт четыре года отслужил в армии США, где прошел подготовку в качестве морского пехотинца. Позже он переехал в штат Техас и работал в нефтяной сфере.

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