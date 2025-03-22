Уиткофф сообщил о возможности скорого прекращения боевых действий в Черном море

Соглашение о прекращении боевых действий в Черном море может вступить в силу в течение следующей недели. Об этом 21 марта спецпосланник президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф заявил в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

«Украина обстреливает российские корабли, Россия обстреливает украинские корабли. Теперь мы перешли к этому, и это будет реализовано в течение следующей недели или около того. Есть некоторые детали, которые необходимо обсудить, но это стало частью разговора. Это важно», — запись интервью Уиткоффа была опубликована в сети X (бывш. Twitter) журналиста.

По его словам, у России есть непростые условия для окончательного прекращения огня в конфликте на Украине.

«Есть условия, которые потребуются россиянам для окончательного прекращения огня, это сложное дело», — отметил спецпосланник Трампа.

Ранее в этот день американский лидер сообщил, что в настоящее время ведутся переговоры по вопросам раздела территорий Украины и полному прекращению огня между Москвой и Киевом. Он допустил, что обе стороны смогут добиться полного прекращения огня очень скоро, после чего заключат соглашение.