СМИ сообщили о желании Франции применить мощный торговый инструмент ЕС против США

Франция хочет, чтобы Европейский союз впервые рассмотрел возможность применения своей самой мощной ответной меры против США, если президент Дональд Трамп будет использовать тарифы, чтобы заставить блок изменить политику. Об этом 21 марта сообщило Bloomberg.

«Франция присоединилась к небольшой группе стран ЕС, которые считают, что так называемый инструмент борьбы с принуждением — инструмент, предназначенный для нанесения ответного удара по странам, которые используют торговые и экономические меры принудительно — должен быть на столе», — проинформировало агентство.

Уточняется, что инструмент борьбы с принуждением позволит ЕС применять широкий спектр ответных мер, включая ограничения на торговлю и услуги, а также определенные права интеллектуальной собственности, прямые иностранные инвестиции и доступ к государственным закупкам.

26 февраля Трамп анонсировал введение пошлин США в 25% не только на автомобили из ЕС, но и на «всё остальное». Американский лидер добавил, что Евросоюз был создан для того, чтобы «обмануть» Соединенные Штаты, что он и осуществил.

10 февраля Трамп заявлял, что будут введены пошлины в размере 25% на ввозимые в США сталь и алюминий. Такие пошлины были введены на продукты тех стран, которые ранее ввели ответные ограничения для американской продукции.

До этого, 1 февраля, Трамп подписал указ о введении торговых тарифов в размере 25% на товары из Канады, Китая и Мексики. Тогда же он пообещал ввести пошлины на товары из ЕС. Таким решением американский лидер стремится уменьшить поток опиоида фентанила через границу, а также поток мигрантов.