Politico сообщила о риске вербовки иностранными спецслужбами экс-сотрудников ЦРУ

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Politico: уволенные сотрудники ЦРУ могут быть завербованы иностранцами
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Фото: Getty Images/Pool
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Уволенные по инициативе администрации президента США Дональда Трампа сотрудники Центрального разведывательного управления (ЦРУ) могут быть завербованы иностранными спецслужбами. Об этом 21 марта сообщила газета Politico со ссылкой на чиновников.

Особый интерес третьих стран может вызвать то, что многие из бывших работников ведомства имели доступ к засекреченной информации. При этом такие лица по закону обязаны не разглашать полученные данные в течение всей жизни.

«ЦРУ учитывает соображения безопасности и контрразведки в каждом своем действии», — в свою очередь, отметила представитель ЦРУ Лиз Лайонс.

По ее словам, такая политика ведомства остается актуальной и в случае увольнения тех или иных сотрудников.

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7 марта Трамп в своей речи призвал уволить пренебрегающих обязанностями чиновников. Американский лидер также отметил, что если члены кабинета откажутся от проведения сокращений, то этим придется заняться главе департамента госэффективности (DOGE) Илону Маску. Однако в марте СМИ узнали о планах Белого дома восстановить 24 тыс. уволенных госслужащих. Сообщается, что чиновники уже представили документы и декларации, в которых «подробно описываются усилия их команд по повторному найму уволенных работников в целях соблюдения судебных постановлений». До этого двое федеральных судей постановили временно восстановить в должности сотрудников, которые в момент увольнения были на испытательном сроке.

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