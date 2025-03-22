Эмблему Twitter продали на аукционе почти за $35 тыс.

Эмблему Twitter в виде птицы, которая раньше висела на фасаде штаб-квартиры компании в Сан-Франциско, продали на аукционе почти за $35 тыс. Об этом в субботу, 22 марта, сообщает агентство Associated Press (AP).

«RR Auction, который занимается «редкими и коллекционными предметами», сообщил, что знак весом [254 кг] и размерами [3,7 на 2,7 м] был продан за более чем $34 тыс. Имя покупателя не называется», — говорится в материале.

Также на аукцион были выставлены четыре других предмета из бывшего Twitter, от знаков и памятных вещей до более обыденных вещей, таких как кухонное оборудование и офисная мебель.

В октябре 2023 года журнал Fortune сообщал, что на тот момент X оценивалась в $19 млрд, исходя из плана акционерного вознаграждения сотрудников компании. В конце декабря того же года стало известно о падении стоимости платформы на 71,5%, по оценкам Fidelity.

Соцсеть Twitter была создана в 2006 году. В октябре 2022 года Маск приобрел ее за $44 млрд. В июле 2023-го социальная сеть была переименована в X, при этом изменились ее логотип и доменное имя.