В Нигере объявили траур после убийства 44 человек террористами

Власти Нигера объявили трехдневный траур после того, как террористами из группировки «Исламское государство в Большой Сахаре» (ИГБС), которая является структурой «Исламского государства» (ИГ, признана террористической и запрещена на территории РФ), было убито 44 человека. Об этом 21 марта сообщили в МВД страны.

Сообщается, что нападение произошло на мечеть в сельской местности юго-западной части Нигера.

«В эту пятницу, 21 марта, деревня Фонбита в коммуне Кокору подверглась варварскому нападению террористов. <...> Предварительное число погибших составляет 44 человека, все они мирные жители, 13 человек ранены», — гласит заявление МВД, которое зачитали в эфире государственного телеканала Télé Sahel.

В декабре 2024 года с ходе вооруженных нападений в Западном Нигере было убито 39 человек. Как отметили представители министерства обороны, нападения произошли 12 и 14 декабря в Либири и Кокору — населенных пунктах на границе с Буркина-Фасо.