Вучич указал на беспрецедентную жестокость протеста на собрании партии СПП в Нише

Президент Сербии Александр Вучич прокомментировал произошедший днем ранее инцидент с закидыванием яйцами участников собрания правящей Сербской прогрессивной партии (СПП) и мэра города Ниш. Заявление он сделал 21 марта в социальной сети Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской в РФ).

«Я за эти 13 лет не испытывал такой злости и досады, какие ощущаю сегодня вечером. Сербия не заслужила того, что ей устраивают извне и отечественные преступники во главе с Драганом Шолаком. В Нише сегодня вечером произошло нечто, чего не было никогда и что не повторится в нашей стране. Жестокому нападению подверглись обычные люди, которые участвовали в собрании СПП», — рассказал Вучич.

Он отметил, что участники нападения «линчевали» участников собрания за их инакомыслие.

«Они бросались в людей всем чем могли, от камней до яиц <...>, выкрикивали худшие фашистские угрозы. Нападение на градоначальника Драгослава Павловича — подлинная картина их цветной революции», — заявил сербский лидер.

Демонстрации начались в Белграде ранним утром 15 марта. Протестная акция студентов предполагает блокировку ключевых точек сербской столицы. К протестующим в том числе присоединилась колонна из 100 тракторов. По последним данным от президента страны Александра Вучича, в ходе субботних протестов пострадали 56 человек. Поводом для начала антиправительственных протестов студентов и оппозиции с ноября 2024 года послужила гибель 15 человек в результате обрушения навеса железнодорожного вокзала в городе Нови-Сад. После трагедии министр строительства, транспорта и инфраструктуры Сербии Горан Весич подал в отставку.