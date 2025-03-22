Суд Румынии поместил под арест финансиста кампании Джорджеску

Районный суд Бухареста в пятницу, 21 марта, поместил на 30 дней под предварительный арест финансиста предвыборной кампании кандидата в президенты Румынии Кэлина Джорджеску Богдана Пешкира.

«Генеральная прокуратура обвиняет Пешкира в совершении преступления, связанного с подкупом избирателей с использованием электронных средств связи», — говорится в материале агентства Аgerpres.

В частности, по словам прокуроров, Пешкир во время предвыборной кампании предлагал потенциальным избирателям платежи на сумму более $879 тыс. через приложение TikTok в виде «подарков», а также обещал переводы на сотни тысяч лей через приложение Revolut, чтобы убедить 265 людей проголосовать за Джорджеску.

Прокуроры обнаружили в телефоне Пешкира переговоры, которые он вел с несколькими инфлюэнсерами, обсуждая различные стратегии и способы оплаты, чтобы побудить людей голосовать за Джорджеску, отмечает агентство.

Избирательный орган 9 марта отказал в регистрации в качестве кандидата оппозиционному политику Кэлину Джорджеску, решив, что поданные им документы не соответствуют требованиям закона. Позднее, 11 марта, Конституционный суд Румынии оставил в силе решение ЦИК, отклонившей регистрацию Джорджеску на президентские выборы. Сам оппозиционер назвал этот шаг ударом по демократии.

Первый тур выборов президента Румынии состоялся 24 ноября 2024 года. Согласно официальным источникам, Джорджеску лидировал с 22,94% голосов, но 28 ноября Конституционный суд страны потребовал от Центризбиркома пересчитать результаты. Их аннулировали 6 декабря. Повторные выборы пройдут в Румынии 4 мая. Второй тур назначен на 18 мая.