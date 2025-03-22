Реклама
Прямой эфир
Армия
Минобороны сообщило об уничтожении 47 БПЛА над регионами России
Мир
Трамп лишил Камалу Харрис и Хиллари Клинтон доступа к секретной информации
Армия
Расчеты гаубиц Д-30 поразили военную технику ВСУ в белгородском приграничье
Мир
В Германии предложили отменить пособия для украинских беженцев
Армия
Мотострелковые подразделения отразили атаки безэкипажных катеров ВСУ
Мир
В Братиславе прошел крупнейший антиправительственный митинг на 10 тыс. человек
Мир
WP узнала о планах МВБ США сократить «препятствующий» миграционной политике штаб
Мир
Corriere della Sera сообщила об отказе Италии помочь США с поставками яиц
Общество
Синоптики спрогнозировали облачность без осадков в Москве 22 марта
Мир
Politico сообщила о риске вербовки иностранными спецслужбами экс-сотрудников ЦРУ
Мир
СМИ сообщили о желании Франции применить мощный торговый инструмент ЕС против США
Мир
Суд Румынии поместил под арест финансиста кампании Джорджеску
Политика
Россиян начнут штрафовать за рекламу в Instagram, Facebook и Twitter
Мир
В Молдавии сообщили о намерении властей установить слежку за гражданами
Мир
Politico сообщило о беспокойстве в ЕС из-за больших расходов Германии
Экономика
Более 40% компаний допускают сокращение штата в 2025 году
Политика
Депутат предложил отменить критерии нуждаемости для многодетных при получении льгот

Суд Румынии поместил под арест финансиста кампании Джорджеску

0
EN
Фото: REUTERS/Andreea Campeanu
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Районный суд Бухареста в пятницу, 21 марта, поместил на 30 дней под предварительный арест финансиста предвыборной кампании кандидата в президенты Румынии Кэлина Джорджеску Богдана Пешкира.

«Генеральная прокуратура обвиняет Пешкира в совершении преступления, связанного с подкупом избирателей с использованием электронных средств связи», — говорится в материале агентства Аgerpres.

В частности, по словам прокуроров, Пешкир во время предвыборной кампании предлагал потенциальным избирателям платежи на сумму более $879 тыс. через приложение TikTok в виде «подарков», а также обещал переводы на сотни тысяч лей через приложение Revolut, чтобы убедить 265 людей проголосовать за Джорджеску.

Прокуроры обнаружили в телефоне Пешкира переговоры, которые он вел с несколькими инфлюэнсерами, обсуждая различные стратегии и способы оплаты, чтобы побудить людей голосовать за Джорджеску, отмечает агентство.

Протестные настройки: в Румынии усиливается политический кризис перед выборами
Почему результаты голосования могут повлиять на ситуацию на Украине

Избирательный орган 9 марта отказал в регистрации в качестве кандидата оппозиционному политику Кэлину Джорджеску, решив, что поданные им документы не соответствуют требованиям закона. Позднее, 11 марта, Конституционный суд Румынии оставил в силе решение ЦИК, отклонившей регистрацию Джорджеску на президентские выборы. Сам оппозиционер назвал этот шаг ударом по демократии.

Первый тур выборов президента Румынии состоялся 24 ноября 2024 года. Согласно официальным источникам, Джорджеску лидировал с 22,94% голосов, но 28 ноября Конституционный суд страны потребовал от Центризбиркома пересчитать результаты. Их аннулировали 6 декабря. Повторные выборы пройдут в Румынии 4 мая. Второй тур назначен на 18 мая.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025