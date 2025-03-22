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Трамп не согласился с утверждением об отвержении Россией предложений по Украине

Трамп не согласился с утверждением, что Россия отвергла перемирие на Украине
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Фото: REUTERS/Oleg Petrasiuk/Press Service of the 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces/Handout
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Президент США Дональд Трамп категорически не согласился с утверждением об отвержении Россией американских предложений о прекращении огня на Украине. Так 22 марта он отреагировал на вопрос журналиста, поинтересовавшегося возможностью введения новых санкций против России из-за якобы отвержения российским лидером Владимиром Путиным идеи прекращения огня.

«Он (Путин. — Ред.) ничего не отверг, и у них есть санкции. На них наложено много санкций. У них чуть ли не больше санкций, чем у кого-либо», — ответил Трамп.

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В этот день президент США заявил, что в настоящее время уже сложились контуры мирного соглашения по Украине в результате его контактов с российским коллегой Владимиром Путиным и главой киевского режима Владимиром Зеленским.

24 марта в Эр-Рияде пройдут переговоры делегаций России и США, посвященные урегулированию конфликта на Украине и реализации черноморской инициативы. Российскую экспертную группу возглавят председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин и советник главы Федеральной службы безопасности (ФСБ) Сергей Беседа.

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