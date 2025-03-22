Посол РФ в Танзании рассказал о подготовке поездки группы российских туроператоров

В финальной стадии находится подготовка ознакомительной поездки группы российских туроператоров в Танзанию, по итогам которой будут подготовлены новые предложения и направления для отдыха в этой стране, заявил в интервью «Известиям» посол РФ в Танзании Андрей Аветисян.

«Возрастет спрос — полетят чартеры. А за ними, надеюсь, будут восстановлены и регулярные рейсы. Недавно подписанное российско-танзанийское соглашение о воздушном сообщении это предусматривает», — заявил Андрей Аветисян «Известиям».

Танзания остается одним из самых привлекательных туристических направлений в Африке. Рост турпотока из России сдерживает отсутствие прямых авиарейсов, поэтому необходимо восстановить нарушенные из-за пандемии деловые связи между российскими и местными турфирмами, заявил дипломат.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью Андрея Аветисяна «Известиям»:

«У ряда российских авиакомпаний уже есть разрешения на полеты в Танзанию»