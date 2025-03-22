Посол РФ рассказал о будущих визитах танзанийских политиков в Россию
Россия ожидает участия спикера Национальной Ассамблеи Танзании Тулии Эксон в международном форуме «Развитие парламентаризма», который пройдет в июле в Москве. Об этом в интервью «Известиям» заявил посол РФ в Танзании Андрей Аветисян.
«Будем рады видеть спикера Национальной Ассамблеи Танзании, председателя Межпарламентского союза Тулии Эксон в Москве в июле на международном форуме «Развитие парламентаризма», — заявил он.
Кроме того, ожидается участие высоких танзанийских гостей в праздновании 80-летия Победы. Запланировано проведение в России второго заседания совместной межправительственной Российско-Танзанийской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Также российская сторона направила приглашения на Петербургский международный экономический форум, Невский международный экологический конгресс, Международный туристический форум «Путешествуй!», Петербургский международный юридический форум, заявил дипломат.
Подробнее читайте в эксклюзивном интервью Андрея Аветисяна «Известиям»:
«У ряда российских авиакомпаний уже есть разрешения на полеты в Танзанию»