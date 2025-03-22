Посол РФ рассказал о сотрудничестве с Танзанией в военно-морской сфере
Россия и Танзания ведут консультации по дальнейшему развитию отношений в военно-морской сфере, переговоров по строительству российской базы ВМФ не ведется, заявил в интервью «Известиям» посол России в Танзании Андрей Аветисян.
«Таких переговоров не ведется, хотя имеют место консультации по дальнейшему развитию российско-танзанийских отношений в военно-морской сфере», — заявил он.
На регулярной основе осуществляются деловые и дружественные заходы кораблей ВМФ России. В частности, большой резонанс имело недавнее посещение порта Дар-эс-Салам сторожевым кораблем Балтийского флота «Неустрашимый», подчеркнул дипломат.
Напомним, что в 2018 году Россия и Танзания заключили соглашение о военно-техническом сотрудничестве. В вузах Минобороны России подготовлено свыше 1,3 тыс. представителей танзанийских национальных вооруженных сил, сообщил посол РФ.
Подробнее читайте в эксклюзивном интервью Андрея Аветисяна «Известиям»:
«У ряда российских авиакомпаний уже есть разрешения на полеты в Танзанию»