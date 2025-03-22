Реклама
Прямой эфир
Общество
Лавина сошла на дорогу в центре Петропавловска-Камчатского
Происшествия
Пожар на площади 800 кв. м локализовали на рынке в Великом Новгороде
Общество
Прокуратура Кубани начала проверку после нападения собак на подростков
Общество
Курский чиновник успел выпрыгнуть из машины при атаке беспилотника ВСУ
Спорт
Нападающий клуба НХЛ «Филадельфия» Мичков набрал 50-е очко в текущем сезоне
Мир
Сенатор Пушков указал на желание властей Германии создать «Четвертый рейх»
Спорт
Роналду не смог реализовать пенальти в матче 1/4 финала Лиги наций против Дании
Мир
Косметические фирмы во главе с L'Oreal призвали ЕС не втягивать их в торговую войну
Общество
Синоптики спрогнозировали облачность без осадков в Москве 24 марта
Наука и техника
В РФ завершились испытания единого теста для подбора терапии рака молочной железы
Политика
В Госдуме предложили дать молодым родителям набор необходимого для новорожденных
Мир
Песков анонсировал непростые переговоры России и США по зерновой сделке
Мир
WSJ узнала о расширении Израилем операций в Газе ради давления на ХАМАС
Мир
В посольстве ФРГ в РФ оценили статус решения о размещении ракет США
Мир
Президент Алжира потребовал судебного преследования виновных в убийствах в Газе
Мир
В парламенте Гренландии заявили о неуважении США из-за визита делегации на остров
Культура
Американский комик Конан О'Брайен получит премию имени Марка Твена

Посол РФ рассказал о сотрудничестве с Танзанией в военно-морской сфере

0
EN
Фото: РИА Новости/Алексей Никольский
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Россия и Танзания ведут консультации по дальнейшему развитию отношений в военно-морской сфере, переговоров по строительству российской базы ВМФ не ведется, заявил в интервью «Известиям» посол России в Танзании Андрей Аветисян.

Восточный адрес: РФ и Оман работают над созданием комиссии по торговле
Москве интересен логистический потенциал султаната — его порты могут позволить России развивать перевозки по более экономичному маршруту

«Таких переговоров не ведется, хотя имеют место консультации по дальнейшему развитию российско-танзанийских отношений в военно-морской сфере», — заявил он.

На регулярной основе осуществляются деловые и дружественные заходы кораблей ВМФ России. В частности, большой резонанс имело недавнее посещение порта Дар-эс-Салам сторожевым кораблем Балтийского флота «Неустрашимый», подчеркнул дипломат.

Напомним, что в 2018 году Россия и Танзания заключили соглашение о военно-техническом сотрудничестве. В вузах Минобороны России подготовлено свыше 1,3 тыс. представителей танзанийских национальных вооруженных сил, сообщил посол РФ.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью Андрея Аветисяна «Известиям»:

«У ряда российских авиакомпаний уже есть разрешения на полеты в Танзанию»

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025