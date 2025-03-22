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Forbes заявил о значительных потерях танков ВСУ во время вторжения в Курскую область

Forbes: ВСУ понесли значительные потери танков во время вторжения в Курскую область
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эмиль Тимашев
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) понесли значительные потери танков во время вторжения в Курскую область. Об этом 21 марта сообщил журнал Forbes.

Уточняется, что в восьмимесячной битве за Курск украинцы лишились 55 танков.

«Во время вторжения, которое закончилось отступлением украинцев на прошлой неделе, россияне сделали всё, что могли, подбив или захватив больше танков, чем украинцы могли позволить себе потерять», — говорится в статье.

Уничтожив украинские танки, россияне лишили Киев победы, заключил Forbes.

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В этот день Минобороны России сообщило, что ВСУ за сутки потеряли более 240 боевиков в курском приграничье. Уничтожены танк, боевая машина пехоты, четыре боевые бронированные машины, 14 автомобилей и восемь минометов.

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