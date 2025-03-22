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Трамп снова высказался о присоединении Канады к США

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Фото: REUTERS/Carlos Barria
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Президент США Дональд Трамп в очередной раз высказался о возможности присоединения Канады к Соединенным Штатам Америки. Соответствующее заявление он сделал 21 марта, в пятницу.

«Когда я говорю, что они должны быть штатом, я это и имею в виду. Это был бы прекрасный штат», — сказал он, видео опубликовано на YouTube-канале Белого дома.

Кроме того, американский лидер снова пообещал канадцам снижение налогов почти вдвое в случае вхождения Канады в состав США.

Глава государства заявил, что США больше не могут себе позволить защищать Канаду, поскольку она, по его мнению, не тратит денег на армию.

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Накануне, 20 марта, сообщалось, что Оттава ведет переговоры с Брюсселем о снижении зависимости страны в оборонной сфере от США, в том числе речь идет о закупке большего числа истребителей в Европе. Уточняется, что новый премьер-министр Канады Марк Карни поручил министру обороны страны Биллу Блэру пересмотреть закупку американских истребителей F-15.

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