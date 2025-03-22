Трамп снова высказался о присоединении Канады к США
Президент США Дональд Трамп в очередной раз высказался о возможности присоединения Канады к Соединенным Штатам Америки. Соответствующее заявление он сделал 21 марта, в пятницу.
«Когда я говорю, что они должны быть штатом, я это и имею в виду. Это был бы прекрасный штат», — сказал он, видео опубликовано на YouTube-канале Белого дома.
Кроме того, американский лидер снова пообещал канадцам снижение налогов почти вдвое в случае вхождения Канады в состав США.
Глава государства заявил, что США больше не могут себе позволить защищать Канаду, поскольку она, по его мнению, не тратит денег на армию.
Накануне, 20 марта, сообщалось, что Оттава ведет переговоры с Брюсселем о снижении зависимости страны в оборонной сфере от США, в том числе речь идет о закупке большего числа истребителей в Европе. Уточняется, что новый премьер-министр Канады Марк Карни поручил министру обороны страны Биллу Блэру пересмотреть закупку американских истребителей F-15.